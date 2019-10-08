Фото: Сергей Булкин/News.ru

Краснодарские врачи сделали первую операцию девочке из США, лицо которой с рождения почти полностью покрыто тёмным родимым пятном. Хирургическое вмешательство было проведено в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Всё прошло в штатном режиме. Никаких осложнений, никаких непредвиденных ситуаций. Операция длилась час. Всё было по плану. Под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Сейчас на ней стерильная повязка, — рассказали в лечебном учреждении.

По словам медиков, для начала они прооперировали лобную часть лица до бровей. Врачи тщательно следят, как быстро проходит регенерация тканей, чтобы принять решение о дальнейшей тактике. Всего запланировано от шести до восьми операций, отмечает РИА Новости.

Мать девочки уже опубликовала первые фото девочки после пребывания в больнице. На снимках она мило улыбается и не показывает какого-либо беспокойства.

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Titias e titios, esta última semana fiquei 100% ao lado da Luna em seu pós-operatório. Não avisei da primeira cirurgia aqui antes, pois sabia que meu telefone não iria parar e eu não poderia arriscar a recuperação dela (10 fotos) Mas enfim... Ela está super bem graças a Deus Não precisou de remédio para dor em nenhum momento, o que me acalmou bastante, pois o médico disse que se ela estiver comendo normalmente, rindo e não tentar tocar no curativo, é sinal de que não está sentindo dor Fomos ao médico todos os dias para a troca do curativo e hoje ela tomou seu primeiro banho completo com as enfermeiras, pois eu estava com medo de molhar a cabecinha dela em casa Agora continuar rezando para que a cicatrização dela seja maravilhosa E por favor, continue divulgando! Agora que completamos o dinheiro de 2 cirurgias e ainda falta muito!!!!!! Se não puder colaborar com dinheiro, divulgue!!! #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #awareness #caldeiraodohuck #luna #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #amor #bringingawareness #lovetheskinyourein #somostodosluna #filha

Публикация от Luna Tavares Fenner (@luna.love.hope)

Ранее News.ru писал,  что врачи в США фактически отказали малышке в лечении, запросив порядка полумиллиона долларов за свой труд. Зарубежные доктора решили, что девочке нужно сделать 60–80 операций в течение четырёх лет.

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