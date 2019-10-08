https://static.news.ru/photo/275bb6ee-e9da-11e9-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Краснодарские врачи сделали первую операцию девочке из США, лицо которой с рождения почти полностью покрыто тёмным родимым пятном. Хирургическое вмешательство было проведено в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Всё прошло в штатном режиме. Никаких осложнений, никаких непредвиденных ситуаций. Операция длилась час. Всё было по плану. Под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Сейчас на ней стерильная повязка, — рассказали в лечебном учреждении.

По словам медиков, для начала они прооперировали лобную часть лица до бровей. Врачи тщательно следят, как быстро проходит регенерация тканей, чтобы принять решение о дальнейшей тактике. Всего запланировано от шести до восьми операций, отмечает РИА Новости .

Мать девочки уже опубликовала первые фото девочки после пребывания в больнице. На снимках она мило улыбается и не показывает какого-либо беспокойства.

Ранее News.ru писал, что врачи в США фактически отказали малышке в лечении, запросив порядка полумиллиона долларов за свой труд. Зарубежные доктора решили, что девочке нужно сделать 60–80 операций в течение четырёх лет.