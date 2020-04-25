В КПРФ отказались от дополнительных тестов из-за коронавируса у Калашникова

https://static.news.ru/photo/d867c422-86f2-11ea-95fd-fa163e074e61_660.jpg Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В КПРФ не планируют проводить дополнительные проверки после выявления коронавирусной инфекции у депутата Госдумы от партии Леонида Калашникова. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Вы знаете, что если эпидемия заходит, то меньше 40% в любой стране не болеет, 40–70%. А выявляют в лучшем случае одного из десяти, а остальные девять ходят. А мы все в Думе, когда идёшь на заседание, все проверки проходим. Я три раза уже проходил. Но он на последних встречах нигде не был с нами, — рассказал РИА Новости председатель КПРФ.

Ранее NEWS.ru писал, что депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.