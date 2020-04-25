В КПРФ не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом

https://static.news.ru/photo/22cfcd88-87ad-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Афонин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во фракции КПРФ после выявления COVID-19 у двух членов партии пока не зафиксировано. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Дмитрий Георгиевич Новиков и Леонид Иванович Калашников в последний раз на заседании Госдумы были 14 числа. Когда уже было 17 число, их на заседании не было. Больше заседаний у нас не было. Фактически за эти выходные дни с момента последнего посещения Госдумы никаких случаев новых не было. Надеюсь, что не будет, — рассказал РИА Новости парламентарий.

Он добавил, что 27 апреля истекает 14 дней с момента контакта с заразившимися коронавирусом членами КПРФ. Афонин подчеркнул, что его коллеги придерживаются мер безопасности.

Надеемся, что других заражений не будет. У нас и когда заседание Госдумы проходило, и заседание фракции, все были в масках. Всё обрабатываем специальными растворами, поэтому меры безопасности уже приняты, — сказал депутат.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Ранее депутату Государственной думы от КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.