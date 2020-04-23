В комитете Госдумы поддержали идею о пропусках для священников

https://static.news.ru/photo/cbbf289c-8868-11ea-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru поддержал инициативу о введении цифровых пропусков для священнослужителей, чтобы они могли свободно передвигаться в «карантинных» регионах.

Думаю, что это очень важная и своевременная инициатива. Потому что мы видим, что беспрепятственное передвижение получили все — от журналистов до нотариусов. Мы не должны ограничивать в передвижении, в работе священнослужителей, которые выполняют важнейшую миссию заботы о духовном здоровье и успокоении людей, даровании им надежды, крепости духа, — сказал Гаврилов.

Он добавил, что также следует ввести системные решения по поддержке религиозных организаций в стране. Одним из них могут быть каникулы по уплате коммунальных платежей.

По словам главы комитета, в настоящее время многие священники берут личные кредиты, чтобы выплатить зарплату сотрудникам своих храмов: работникам свечного ящика, уборщицам и певчим. Гаврилов полагает, что духовным организациям нужно дать возможность брать беспроцентные кредиты для этих целей.

Кроме того, необходимо предоставить целевые субсидии для приобретения храмами санитарно-гигиенического оборудования, масок, средств безопасности для священнослужителей, отметил парламентарий. Особенно это касается тех из них, кто посещает тяжелобольных и умирающих людей.

Церковь — один из крупных с точки зрения светского взгляда институтов гражданского общества. Кроме того, что это тело Христово. Это так же, как армия, как правоохранительные органы, которых никто не освобождает от исполнения долга. Священник исполняет свой долг перед Господом, перед людьми. Полагаем, что в этот тяжёлый момент государство должно помогать и религиозным организациям, которые исполняют свой патриотический долг перед Родиной, укрепляют дух, единство, — заключил Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить представителям духовенства свободно перемещаться в регионах России, где действует режим самоизоляции. В частности, парламентарий счёл необходимым ввести для этого специальные цифровые пропуска.