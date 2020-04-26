В Калужской области COVID-19 нашли у сотрудников ряда предприятий

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал, что у ряда работников системообразующих предприятий подтвердился коронавирус.
На каких именно предприятиях обнаружен COVID-19, не уточняется. Эти организации приступили к работе 6 апреля, позднее Шапша расширил их список. Для всех остальных предприятий и граждан области режим нерабочих дней был продлён до конца апреля,
Ранее официальный представитель Мариинской больницы Санкт-Петербурга сообщил о распространении коронавируса в медучреждении. Около 50 сотрудников заболели COVID-19, писал NEWS.ru.
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