В Калужской области COVID-19 нашли у сотрудников ряда предприятий

https://static.news.ru/photo/c2add628-87d6-11ea-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал, что у ряда работников системообразующих предприятий подтвердился коронавирус.

На каких именно предприятиях обнаружен COVID-19, не уточняется. Эти организации приступили к работе 6 апреля, позднее Шапша расширил их список. Для всех остальных предприятий и граждан области режим нерабочих дней был продлён до конца апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Мариинской больницы Санкт-Петербурга сообщил о распространении коронавируса в медучреждении. Около 50 сотрудников заболели COVID-19, писал NEWS.ru.