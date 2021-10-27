В Иваново провели олимпиаду по информатике в заброшенном здании

В Иваново несколько школьников писали олимпиаду по информатике в заброшенном здании. По словам педагога Алексея Второва, учащиеся настаивали на очной форме и он пошёл им навстречу, найдя место для размещения, сообщает «Подъём».

Он пояснил, что в связи с пандемией и каникулами школьники должны были писать олимпиаду в дистанционной форме. Большинство её участников действительно находились на удалёнке, за исключением нескольких человек.

На дистанте писало большинство, а это дети, которые хотели писать со мной очно. Это не учащиеся одной школы, это учащиеся у меня, — рассказал преподаватель.

Педагог добавил, что все три организации, в которых он работает, отказались пустить школьников на свою территорию, поэтому пришлось размещаться в заброшенном здании.

В 2020-м мы писали на лавочках в сквере, а сейчас нашли место чуть лучше, — отметил он.

Ранее сообщалось, что руководству школ разрешили вводить каникулы до 30 октября из-за эпидемиологической обстановки. В Минпросвещения заявили, что после окончания периода нерабочих дней, объявленного президентом Владимиром Путиным, переводить школы на дистанционное обучение не планируется.