В Госдуме ждут объяснений от FT в связи со статьёй о жертвах COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/eeea9024-945f-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что издание Financial Times должно дать объяснения в связи с распространением информации о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики.

Об этом он сказал корреспонденту ТАСС. По его словам, газета должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о сокрытии Россией реальной статистики смертности. В противном случае в отношении FT могут применить «определённые организационные меры».

Газета Financial Times должна раскрыть источники, на основании которых была опубликована эта информация, — заявил Шхагошев.

Саму статью он назвал фейком и предположил, что она является чьим-то заказом.

Бездоказательное продолжение распространения таких фейковых новостей может нарваться на реакцию с нашей стороны, — заявил депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала публикацию издания Financial Times о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики, заявив, что российские власти не манипулируют подобными данными.