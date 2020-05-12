В Госдуме ждут объяснений от FT в связи со статьёй о жертвах COVID-19 в РФ

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что издание Financial Times должно дать объяснения в связи с распространением информации о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики.
Об этом он
Газета Financial Times должна раскрыть источники, на основании которых была опубликована эта информация, — заявил Шхагошев.
Саму статью он назвал фейком и предположил, что она является чьим-то заказом.
Бездоказательное продолжение распространения таких фейковых новостей может нарваться на реакцию с нашей стороны, — заявил депутат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала публикацию издания Financial Times о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% превышает данные официальной статистики, заявив, что российские власти не манипулируют подобными данными.
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