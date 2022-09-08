В Госдуме заявили, что запрет пропаганды чайлдфри вылечит его сторонников Депутат Утяшева: представителей чайлдфри можно будет «вылечить» с помощью законов

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Идеология чайлдфри относится к нетрадиционным ценностям, распространение которых в России будут ограничивать, заявила «Газете.Ru» депутат Госдумы Римма Утяшева. Представители движения чайлдфри вызывают у нее жалость — политик считает, что со временем с помощью законов их можно будет «вылечить».

Это поколение выросло, которые в детстве что-то нехорошее увидели и вот так получилось. Они у меня вызывают жалость, как у врача, я их жалею, потому что они не видят хорошее. <...> Это тоже пройдет, но это время, время лечит. И законами будем лечить и делами помогать семьям. Мы не ради наказания, наоборот, мы оберегаем, показываем, что это нехорошо. Они неправы, — считает Утяшева.

Депутат подчеркнула, что закон имеет целью сохранение семейных ценностей и традиционных ролей в семье. По ее словам, законопроект предполагает запрет на пропаганду движения в эфирах, книгах, а также во время митингов. При этом она отметила, что «арестовывать и сажать» за это людей не будут.

Утяшева является одним из авторов законопроекта об отнесении к запрещенной среди детей информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей (чайлдфри).

Депутаты парламента Башкирии ранее предложили запретить распространение среди детей информации об идеологии чайлдфри. По словам главы башкирского парламента Константина Толкачева, в основе этой идеологии якобы лежит «философия гедонизма», сводящая весь смысл жизни человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. По мнению депутата, данная идеология противоречит государственной политике РФ, которая базируется на так называемых традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства.