В Госдуме высказались о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом Депутат Шолохов: заслуги Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачева

Прошлые заслуги певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачевой не должны влиять на процедуру признания ее иностранным агентом, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Парламентарий отметил, что исход дела зависит от того, позволяла ли себе Примадонна действия, подпадающие под действие соответствующего закона.

Это правовой статус, хоть и негативный. Все зависит от того, позволяла ли Пугачева себе действия, подпадающие под действие закона об иноагентах. Это не зависит от чьего-либо отношения, это процедурное решение, оно не зависит от мнения частных лиц. Все зависит от того, заслужила ли она своими действиями или нет, прошлые заслуги не имеют значения, — добавил Шолохов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее заявила, что Пугачева стала предательницей из-за преклонного возраста. Она сравнила Примадонну с президентом США Джо Байденом, чьи когнитивные способности также вызывают сомнения. По словам журналистки, певица, как и американский лидер, «совершенно очевидно гонит».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что российские власти не могут запретить упоминать Пугачеву в качестве автора и исполнителя собственных песен. При этом, по словам юриста, законодательство позволяет лишить артистку отчислений, поскольку данный тип авторских прав считается имущественным. Жорин пояснил, что такие права могут отчуждаться, сдаваться в аренду, дариться и продаваться.