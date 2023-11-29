В Госдуме требуют наказать директора школы, где учитель нарисовал свастику Депутат Останина просит ГП проверить школу, где учитель нарисовал свастику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной думы Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить руководство школы, в которой учитель нарисовал на доске свастику и написал украинский националистический лозунг. Соответствующий документ появился в распоряжении NEWS.ru.

Прошу вас провести проверки по факту совершения правонарушения не только в отношении учителя, который заслуживает более строгих мер наказания, чем просто штраф, установленный судом. С.А.Аверьянов распространял запрещенную информацию и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации среди несовершеннолетних, выполняя свои обязанности педагога, но и в отношении директора данного образовательного учреждения, который мог предвидеть такой поступок учителя, ведь подобного рода действия не проявляются спонтанно и неожиданно, — говорится в тексте документа.

Останина также призвала рассмотреть вопрос об изменении административного и уголовного законодательства, которые предусматривают соответствующую ответственность за подобные случаи. По ее мнению, статьи необходимо дополнить квалифицирующим признаком в случае, если противозаконные действия совершены среди несовершеннолетних детей.

Ранее Хорошевский суд Москвы оштрафовал Сергея Аверьянова по статье о дискредитации ВС РФ. Учителю назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.