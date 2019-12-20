https://static.news.ru/photo/762bf0f8-2310-11ea-b204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с предложением провести инвентаризацию всех действующих в стране сим-карт, зарегистрированных на физических и юридических лиц.

Копия послания попала в распоряжение РБК. Парламентарий объясняет необходимость проверки тем, что несмотря на борьбу с рынком серых «симок», они продолжают распространяться на территории РФ. Также злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов без их ведома.

Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьёзного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде, — гласит депутатское письмо.

В качестве конкретных мер Чернышов предлагает запустить платформу-агрегатор для граждан и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт. Также парламентарий советует усилить меры по борьбе с оборотом серых «симок» в Даркнете.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские мобильные операторы совместно с Россвязью начали подготовку к введению в РФ идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.