Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с предложением провести инвентаризацию всех действующих в стране сим-карт, зарегистрированных на физических и юридических лиц.
Копия послания
Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьёзного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде, — гласит депутатское письмо.
В качестве конкретных мер Чернышов предлагает запустить платформу-агрегатор для граждан и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт. Также парламентарий советует усилить меры по борьбе с оборотом серых «симок» в Даркнете.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российские мобильные операторы совместно с Россвязью начали подготовку к введению в РФ идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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