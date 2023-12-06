В Госдуме решили защитить авторитет учителей запретом смартфонов Лантратова: закон о запрете телефонов в школах направлен на защиту учителей

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Закон об ограничении использования телефонов в школах направлен на то, чтобы исключить конфликты между учениками и преподавателями, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Кроме того, данный запрет позволит защищать права и статус педагогов, добавила парламентарий.

Данный запрет направлен на то, чтобы исключить все конфликты. Порой дети доводят учителей, провоцируют их и снимают на видео. При этом дети в подобных случаях защищены законом, и в случае противоправных действий учителей последуют действия дисциплинарного характера. Но если нарушаются права педагога, он становится уязвим и не защищен. Таким образом данный законопроект направлен не на запрет использования телефонов, а на защиту статуса наших учителей, — рассказала Лантратова.

Парламентарий отметила, что в некоторых школах страны уже сейчас не разрешается пользоваться мобильными устройствами. У учеников, по ее словам, в этом случае не возникает проблем с соблюдением правила.

Сегодня в Госдуме приняли поправки о запрете на использование мобильных телефонов и планшетов с сим-картами школьниками на уроках даже в образовательных целях. По мнению авторов, реализация инициативы будет способствовать снижению факторов «отвлечения внимания» школьников.

Ранее преподавательница школы в селе Дрокино Красноярского края сорвалась на ученика и оттаскала его за воротник. Этот момент удалось заснять на камеру одному из учеников.