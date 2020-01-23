https://static.news.ru/photo/091e2502-3dd3-11ea-a018-fa163e074e61_660.jpg Порт Владивостока Фото: Leonid Dubeykovskyi/Global Look Press

Депутаты Государственной думы в четверг, 23 января, в первом чтении приняли законопроект об упрощении въезда граждан других государств для работы на территорию Дальнего Востока.

Отмечается, что инициаторами рассмотрения правовой нормы являются представители Минвостокразвития. Согласно законопроекту, предлагается выдавать иностранным гражданам многократные визы сроком до трёх лет при условии работы специалистов у резидентов специальных инвестрежимов.

В настоящее время документы указанного типа выдаются на срок не более года. Исключением в этом случае являются высококвалифицированные специалисты и сотрудники представительств зарубежных компаний в РФ.

Визу сроком до трёх лет, в случае принятия законопроекта, смогут получить иностранные граждане, которые заключат трудовой договор с резидентом территории опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток (СПВ) — одного из дальневосточных режимов со специальными условиями для инвесторов. Также рассматривается вопрос о расширении оформления многократных виз для работников фирм, заключивших соглашение об инвестициях с резидентами ТОР и СПВ, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому жителей и предпринимателей Дальневосточного округа предлагается освободить от федерального налога.