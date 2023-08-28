БРИКС не может представлять опасность разбалансировки международных отношений, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, наоборот, эти угрозы постоянно исходят от НАТО.
В частности, угрозы исходят от США, где еще два года назад проводили саммит народов за демократию, на который пригласили довольно странный набор государств, — отметил он.
По словам Новикова, функционирование государств БРИКС никак не нарушает принципы ООН. Все страны придерживаются их, неоднократно заявляют об этом и доказывают это конкретными действиями. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что усилия государств — членов БРИКС не будут направлены на подрыв роли международной структуры.
Если НАТО, и Эммануэль Макрон в частности, видят угрозу со стороны БРИКС, возникает вопрос: каковы цели организации, если они так рассуждают? В таком случае цели Североатлантического альянса далеки от конструктивности. Они опасаются не за свое влияние. При их экономическом потенциале и роли ООН следует, что БРИКС угрожает их неоколониальным амбициям, с которыми никто не обязан соглашаться, — подчеркнул депутат.
Президент Франции Макрон назвал расширение БРИКС угрозой для нынешнего западного миропорядка. По его мнению, это свидетельствует о стремлении ряда стран выстроить мировой порядок, альтернативный западному.
Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение, что США смогут использовать расширение БРИКС в своих интересах, обостряя противоречия между новыми членами организации.