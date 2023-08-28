В Госдуме рассказали, почему страны НАТО боятся расширения БРИКС Депутат Новиков: расширение БРИКС угрожает неоколониальным амбициям стран НАТО

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

БРИКС не может представлять опасность разбалансировки международных отношений, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, наоборот, эти угрозы постоянно исходят от НАТО.

В частности, угрозы исходят от США, где еще два года назад проводили саммит народов за демократию, на который пригласили довольно странный набор государств, — отметил он.

По словам Новикова, функционирование государств БРИКС никак не нарушает принципы ООН. Все страны придерживаются их, неоднократно заявляют об этом и доказывают это конкретными действиями. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что усилия государств — членов БРИКС не будут направлены на подрыв роли международной структуры.

Если НАТО, и Эммануэль Макрон в частности, видят угрозу со стороны БРИКС, возникает вопрос: каковы цели организации, если они так рассуждают? В таком случае цели Североатлантического альянса далеки от конструктивности. Они опасаются не за свое влияние. При их экономическом потенциале и роли ООН следует, что БРИКС угрожает их неоколониальным амбициям, с которыми никто не обязан соглашаться, — подчеркнул депутат.

Президент Франции Макрон назвал расширение БРИКС угрозой для нынешнего западного миропорядка. По его мнению, это свидетельствует о стремлении ряда стран выстроить мировой порядок, альтернативный западному.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение, что США смогут использовать расширение БРИКС в своих интересах, обостряя противоречия между новыми членами организации.