В Госдуме раскрыли, как задействуют большую часть мобилизованных в зоне СВО Депутат ГД Соболев предположил, что цель мобилизации — пополнение штата всех частей и соединений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По мнению депутата Госдумы Виктора Соболева, которым он поделился с NEWS.ru, частичная мобилизация в России преследовала несколько целей: пополнение до штата военного времени всех частей, соединений и объединений, а также формирование новых частей соединений, которые в будущем составят основу наступательной группы. Собеседник предположил, что к охране новых территорий будут задействованы сотрудники нацгвардии, МВД и МЧС.

Первая (цель мобилизации. — NEWS.ru) — пополнение до штата военного времени всех частей, соединений и объединений, на данный момент времени находящихся непосредственно на передовой в зоне СВО. Вторая — формирование новых частей и соединений, которые в дальнейшем будут составлять основу наступательной группировки, — заявил депутат.

По словам депутат, некоторое количество мобилизованных граждан будет проходить службу на границе российского государства в составе частей сил ПВО и других.

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава государства на пресс-конференции рассказал, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом. Тем не менее сенатор Андрей Клишас 1 ноября сообщил, что такой указ не потребуется.