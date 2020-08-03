В Госдуме прокомментировали сообщения об удалённом обучении в сентябре

https://static.news.ru/photo/6ba9ec5a-d58c-11ea-812c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев, комментируя публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удалённое обучение российских школ, заявил, что это фейки.

Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом, — подчеркнул политик.

По его словам, эксперты Роспотребнадзора по поводу второй волны COVID-19 также дают отрицательную информацию, сообщает РИА Новости.

26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Речь в документе идёт о разработке, апробации и внедрении новых образовательных технологий. В пояснительной записке сказано, что целью являются создание и апробация цифровой образовательной среды, а также обеспечение возможности её постоянного использования.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года. В образовательных учреждениях, которые перейдут на «дистанционку», проведут высокоскоростной Интернет (не менее 50 Мб/с в сёлах и 100 Мб/с в городах). Также их оснастят компьютерами и необходимым программным обеспечением.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования во время вспышек простудных заболеваний.

На сегодняшний день в мире выявлено более 18 млн зараженных коронавирусом. От болезни скончались около 689 тысяч человек. Вылечиться удалось 10,6 млн. Абсолютным лидером по числу заражённых являются США. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Четвёртую строку заняла Россия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.