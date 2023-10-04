В Госдуме прокомментировали поздравление Путину фотографиями Бандеры Вассерман пожалел учителей, поздравивших Путина портретами Бандеры

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Учителям, поздравившим президента России Владимира Путина портретами Степана Бандеры, остается только посочувствовать, что они так легко поддались на обман, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Депутат признался, что его удивляет эта история. Фотографии украинского националиста педагогам подсунул белорусский пранкер Владислав Бохан, который дал им задание провести акцию ко дню рождения главы государства.

Я думал, что в России трудно найти человека, который не знал бы, как выглядит Владимир Путин. Полагаю, что пранкер отправил старые фотографии, где изображен молодой человек. Тогда перепутать можно. Что касается этого белорусского блогера, очень надеюсь, что с ним разберутся власти Белоруссии. Высылать в Россию сейчас фотографии украинского националиста, — это уже слишком. Нашим учителям можно лишь посочувствовать, что они так легко поддались на этот развод, — сказал Вассерман.

Парламентарий усомнился, что можно полностью избежать повторения таких акций в будущем.

Умная голова — это самый дефицитный компьютер. Я бы посоветовал сначала думать, потом делать. Голова должна двигаться впереди рук и языка, и тогда подобных шуток и пранков станет у нас гораздо меньше, — заключил эрудит.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом обряд освящения иконы с изображением Бандеры, который провел глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Дипломат констатировала, что так темные силы изобличили сами себя.