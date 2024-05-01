В Госдуме призвали жестко наказывать «безбашенных» стримеров Депутат Говырин: треш-стримеры не должны отделываться одними извинениями

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Стримеров, которые ведут «безбашенные» трансляции, нужно сурово наказывать, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что за демонстрацию насилия или оскорбления одних извинений недостаточно.

Правоохранительные органы должны заняться этими безбашенными стримерами, которые активизировались накануне Дня Великой Победы. <...> Надо выявлять заказчиков такого контента, потому что не только взрослые вещают оскорбления, для этого используют детей и подростков, в соцсетях им рассылают призывы записывать всякие оскорбительные видео. Нельзя, чтобы эти стримеры отделывались только извинениями на камеру, — считает собеседник.

Депутат указал, что стримеры либо сознательно идут на преступление, либо действуют по чьей-то указке за деньги как «зомбированные». Тем не менее, продолжил он, каждый подобный случай нужно тщательно расследовать. Говырин подчеркнул, что правоохранительные органы должны принять меры по всей строгости закона к тем, кто позволяет себе транслировать непотребства.

Говырин также выразил мнение, что треш-стримеры совершают на камеру ужасные поступки, что наносит вред не только психическому здоровью зрителей, но и образу всей страны. По его словам, оставаться в стороне и просто наблюдать за подобными аморальными проявлениями нельзя.