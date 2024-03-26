В Госдуме призвали не перекладывать полностью организацию питания на школы Милонов: организацию питания не стоит перекладывать на школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организацию питания в российских школах не следует перекладывать на сами учебные заведения, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он считает, что это обрушит систему школьного питания и не приведет ни к чему хорошему.

Я бы не стал все перекладывать на школу. Там нет штатных единиц. Насколько вырастет стоимость питания, если будет готовиться не централизованно на 10-15 школ, а в каждой индивидуально: закупать оборудование, проводить сертификацию, — задается вопросом он.

С инициативой обязать несколько крупных школ самим заниматься организацией питания своих учеников выступили власти Красноярска. С нового учебного года предполагается убрать с рынка компании-операторов. Милонов считает, что это связано с некачественным проведением конкурсных процедур из-за чего школьное питание не соответствует требования и ожиданиям. При этом он отмечает, что в этот бизнес часто пытаются влезть недобросовестные участники.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что для школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб, а также сухофрукты. Эксперт отметила, что интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.