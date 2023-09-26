В Госдуме призвали наказать учениц колледжа за оскорбительные шутки про ВОВ Депутат Останина призвала наказать студенток за оскорбительные шутки про ВОВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 16 лет уже нельзя назвать просто глупостью или проступком осквернение памяти, за это предусмотрено уголовное наказание, рассказала NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, нельзя оставлять безнаказанной ситуацию, где две ученицы Севастопольского колледжа отпустили оскорбительные шутки про ВОВ и поддержку нацизма.

За осквернение памяти предусмотрена статья с лишением свободы на срок до 5 лет. В таком возрасте это нельзя назвать просто глупостью или проступком. Через два года они уже начнут голосовать на выборах и участвовать в формировании власти. Во время Второй мировой войны, да и на Украине с 2014 года умирали тысячи человек, погибали дети. Как же эти девочки, зная это, посмотрят в глаза родственникам тех, кто проливал кровь за свою страну и близких? Давайте воспитывать, просвещать своих детей, с одной стороны, но и строго спрашивать за проступки, — рассказала Останина.

Парламентарий отметила, что в России задействованы еще не все инструменты, чтобы воспитывать детей патриотами. Но нельзя отпускать шутки про героев войны и оставлять такое поведение безнаказанным.

Ранее стало известно, что 16-летние девушки оскорбительно шутили про ВОВ и оправдали нацизм на Всероссийской проверочной работе по истории. Инцидент произошел со студентками Севастопольского художественного колледжа. За свои «остроты» девушки получили выговор. Также сотрудники правоохранительных органов заинтересовались произошедшим.

В апреле екатеринбуржец обругал 11-летнего ребенка за то, что на нем была надета шапка с буквой Z. Впоследствии мужчине предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). Объясняя свой поступок, житель города заявил, что мальчик дерзко себя повел. Мужчина сообщил, что поинтересовался значением символа на шапке ребенка, однако тот ответил вызывающе, чем спровоцировал агрессию.