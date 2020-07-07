В Госдуме приняли законы о повышении качества услуг в социальной сфере

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли законы, которые направлены на повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг.
Первый документ затронет такие сферы, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт. С помощью закона депутаты намерены уравнять условия для государственных и негосударственных организаций, которые участвуют в оказании услуг в социальной сфере и устраняют сложившееся неравенство в сфере финансового обеспечения.
Также, согласно документу, потребитель услуг сможет участвовать в выборе исполнителя, который обеспечивает их оказание в социальной сфере на основе принципа «деньги следуют за потребителем». Помимо этого, закрепляются требования, которые предъявляются к исполнителям услуг.
Второй закон предусматривает возможность привлечь частные компании к оказанию государственных услуг. Поправки будут действовать до 1 января 2025 года.
NEWS.ru писал ранее, что Госдума приняла закон о выплатах сотрудникам при ликвидации организации. Изменения касаются организаций, которые расположены в районах Крайнего Севера.
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