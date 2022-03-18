В Госдуме предложили запретить вывески на иностранных языках

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максиму Шаскольскому письмо, в котором предложил запретить использование в стране коммерческих вывесок на иностранных языках. По мнению парламентария, они нивелируют статус государственного русского языка, сообщает RT.

Депутат отметил, что в настоящее время в России, особенно в крупных городах, много вывесок с текстом на иностранных языках. Однако единственным государственным языком в стране является русский. Он применяется как для ведения коммерческого документооборота, так и для общения с клиентами. При этом вывески на других языках могут быть для них не всегда информативны.

Хамзаев предложил внести в законодательство изменения, обязывающие отечественные и иностранные предприятия, которые осуществляют деятельность в РФ, использовать в текстовом содержании уличных коммерческих вывесок только русский язык, а также проводить транслитерацию иностранных наименований брендов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала с уважением относиться к русскому языку и не злоупотреблять англицизмами. В частности, она предложила отказаться от употребления слов «кешбэк» и «каршеринг», заменив их русскими аналогами.