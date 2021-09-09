В Госдуме предложили учредить Интернет-войска

Заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил учредить в СК, Минцифры, МВД и прокуратуре особые подразделения силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью. Об этой идее он рассказал Lenta.ru.

В органах МВД должны быть соответствующие подразделения, которые будут заниматься киберпреступлениями. В прокуратуре тоже должны быть отделы, занимающиеся надзором за соблюдением законодательства в Сети, в суде должны быть судьи, которые погружены и разбираются в интернет-праве, скажем так. В органах дознания, в Минцифры, везде, — предложил Выборный.

На подобные рассуждения его навело значительное увеличение интернет-мошенников, которые обманывают граждан и наживаются на этом. Чтобы «адекватно реагировать на изменения», он предложил ввести должности киберсиловиков: кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.

Ранее эксперт предположил, каким образом россиян будут пытаться обманывать кибермошенники в 2021 году: злоумышленники, скорее всего, станут пользоваться дипфейк-видео, на которых публично попросят жертву перейти на фишинговый сайт.