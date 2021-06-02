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В Госдуме предложили одну из категорий россиян лишить пенсии

04:28, 03 июня 2021
Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Россияне, которые занимались коллекторской деятельностью, должны быть лишены пенсии. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он считает, что также бывшим коллекторам следует запретить на законодательном уровне занимать любую должность.

Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации, — пояснил Милонов.

Депутат добавил, что коллекторов необходимо лишить «права называть себя гражданином».

Ранее стало известно, что пришло время России изменить национальный флаг, так как великие страны должны иметь необычные знамёна. С таким мнением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов во время общественно-политических дебатов «Слово против слова». Он задался вопросом, когда вернётся орёл на знамя нашей страны?

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