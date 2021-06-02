В Госдуме предложили одну из категорий россиян лишить пенсии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Доля аварий с участием легальных такси за последние пять лет выросла на 10%. Такие данные предоставил научный Центр БДД МВД, пишут «Известия».

Официальное разрешение на деятельность у водителя такси ещё не гарантирует безопасность пассажира. Только 83% ДТП с участием такси, которые произошли прошлом году, относятся к случаям с легальными перевозчиками. Из 3,5...