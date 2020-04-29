В Госдуме одобрили закон об установке дат проведения собраний членами СНТ

Комитет Госдумы утвердил новый законопроект об установке даты и повестки ежегодных собраний членами СНТ. Решение было принято на всеобщем заседании.
По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, закон должен позволить проводить общие собрания членов СНТ именно в выходные дни. Депутаты намерены уточнить формулировку по конкретным дням во втором чтении.
На сегодняшний день в России 50-60 млн граждан имеют отношение к дачному хозяйству. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что они должны самостоятельно решать все вопросы в жизни товариществ.
Ранее NEWS.ru информировал, что садоводам хотят разрешить заочно голосовать по взносам в СНТ.
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