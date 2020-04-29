В Госдуме одобрили закон об установке дат проведения собраний членами СНТ

https://static.news.ru/photo/f3f99f4c-8ae1-11ea-b108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы утвердил новый законопроект об установке даты и повестки ежегодных собраний членами СНТ. Решение было принято на всеобщем заседании.

По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, закон должен позволить проводить общие собрания членов СНТ именно в выходные дни. Депутаты намерены уточнить формулировку по конкретным дням во втором чтении.

На сегодняшний день в России 50-60 млн граждан имеют отношение к дачному хозяйству. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что они должны самостоятельно решать все вопросы в жизни товариществ.

Ранее NEWS.ru информировал, что садоводам хотят разрешить заочно голосовать по взносам в СНТ.