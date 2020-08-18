В Госдуме назвали условие для новых детских выплат

https://static.news.ru/photo/c7a9ca28-e146-11ea-971a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет должно быть принято на уровне президента и правительства. Денежные средства на эти выплаты могут быть изысканы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Самое главное, чтобы было принято решение (по выплатам. — NEWS.ru) на уровне президента и на уровне руководства правительства, — сказал Нилов РИА Новости.

По его словам, денежные средства можно изыскать, посмотрев экономию Пенсионного фонда или по другим статьям. Нилов подчеркнул, что можно решить вопрос выплат, не принимая дополнительный закон. Депутат отметил, что принятие решения не зависит от отпусков или рабочих поездок политиков.

То, что первые лица отсутствуют в Москве, это не значит, что процесс встал — поручения всё равно даются. Если такое решение будет принято, то оно будет принято вне зависимости от того, находится ли Мишустин на Дальнем Востоке или кто-то ещё находится в отпуске, — отметил Нилов.

NEWS.ru писал, что ранее депутаты Госдумы одобрили продление выплат на детей до 16 лет на август. Народные избранники считают, что это поможет родителям собрать детей в школу.