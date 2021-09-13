В Госдуме назвали суммы финансирования вмешательства в выборы

Зарубежное финансирование деструктивного вмешательства в российские выборы, в том числе распространение недостоверной информации о них, сопоставимо с официальными расходами страны на организацию самого голосования. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов, передаёт ТАСС.

Суммы финансирования деструктивной деятельности в части российских выборов сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим здесь, в России, официально на проведение этих выборов, — цитирует его агентство.

Климов отметил, что глобальный русский мир сегодня — примeрно 60 млн человек. Он уточнил, что речь идёт не о русскoговорящих за рубежом, которых гораздо больше — более 250 млн чeловек, а о тех, кто считает Россию своей отчизной, хотя при этом не имеет российского паспорта и даже может не гoворить по-русски.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут прохoдить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Однoвременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выбoры глав девяти субъектов России (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты зaксобраний) и 39 региональных парламентов.

Ранее Климов отметил, что Запад усиливает деструктивное влияние на российскую молодёжь. По его словам, у нынешних молодых людей мало жизненного опыта, что нещадно эксплуатируется зарубежными государствами.

Он высказал мнение, что за последние три — пять лет попытки деструктивного воздействия на молодое поколение «существенно возросли и приняли агрессивный характер».