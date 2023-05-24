В Госдуме назвали «прозрением» статью Богомолова о российской элите Депутат Журавлев назвал «прозрением» статью Богомолова о российской элите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов

Первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что российская театральная богема «прозрела», так как начала понимать, что остаться в стороне от СВО не получится. Так он прокомментировал статью режиссера Константина Богомолова, в которой он осудил элиту за скорбь и страдания по жизни до начала спецоперации.

Хорошо, что и до российской театральной богемы начинает доходить, что остаться в стороне от схватки на этот раз ни у кого не получится. Самая гнилая часть интеллигенции, близкая к либеральной тусовочке, и вовсе страну сразу же бросила, обливая теперь ее грязью из-за рубежа. Но и те, кто молчал с самого начала спецоперации, стараясь каким-то образом усидеть на двух стульях, постепенно сообразили, что между ними пустота, народное забвение и презрение. Прозрели, так сказать, и начали привычно поучать власти, как жить, — сказал Журавлев.

Он добавил, что патриотически настроенная общественность давно уже перестроилась, исходя из нужд военных на фронте: возят гуманитарные грузы, закупают дроны и бронежилеты.

Он также пожелал «сомневающейся элите», которая не нужна стране, «валить за границу и оттуда с завистью наблюдать» за победой.

Ранее Богомолов в статье «Диетическое горе» заявил, что «особые русские» после начала спецоперации растерялись и страдали, вместо того чтобы начать работать.