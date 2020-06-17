В Госдуме назвали несправедливой идею выплаты пособий родителям-одиночкам

https://static.news.ru/photo/f28f74fc-b083-11ea-b47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные денежные выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, будут несправедливыми по отношению к полным семьям. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По мнению парламентария, предложение, с которым выступили члены Национального родительского комитета, вряд ли примут, потому что дети должны находиться в равных условиях, вне зависимости от состава семей, в которых они растут, передаёт «Экономика Сегодня».

Её коллега, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что предложение требует детального изучения.

Инициатива Национального родительского комитета заслуживает внимания и детального изучения. Я с удовольствием её поддержу, если она будет рассматриваться на заседании нашего комитета, — цитирует РИА Новости депутата.

Она напомнила, что в России отдельное пособие матери-одиночке в 2020 году не выплачивается. Все поощрения и льготы государство производит на общих основаниях, для матерей любого статуса, а ежемесячные или ежеквартальные выплаты одинокие матери получают из региональных бюджетов.

Пушкина добавила, что также необходимо создавать условия для обучения, переквалификации матерей-одиночек, что бы позволило им стать более финансово независимыми.

Ранее NEWS.ru писал, что дополнительное пособие для матерей-одиночек может появиться в России. Обращение в Госдуму с просьбой поддержать одиноких отцов и матерей направил Национальный родительский комитет. В стране из-за пандемии сложилась непростая экономическая ситуация. И родители-одиночки по-прежнему являются самой незащищённой социальной группой, несмотря на то, что детям уже выплачены пособия, считают в комитете.

Поэтому предлагается ввести ежемесячную компенсацию матерям и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. В письме особо оговаривается, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.