В Госдуме назвали идеальную зарплату для россиян Арефьев: россияне уже сейчас должны получать зарплату от 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны получать зарплату не меньше 100 тысяч рублей, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, цены в стране растут «не по дням, а по часам».

Депутат считает, что сегодняшние доходы граждан ориентированы на советские времена, однако, как напомнил парламентарий, в СССР все было бесплатное, а сейчас нужно платить за образование, медицину и социальное обеспечение. Арефьев подчеркнул, что зарплата выросла только там, где есть военно-промышленные комплексы, и у военных.

Я был в регионах, я знаю, что средняя зарплата там, где нет военно-промышленных комплексов, осталась на уровне 23-25 тысяч рублей. Не сомневаюсь, что средняя зарплата будет 100 тысяч рублей, но расти она будет вместе с инфляцией в 15% в год, а покупательская способность останется на том же уровне, — посетовал депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда повышается с 19,2 до 30 тысяч рублей. В документе говорится, что текущий уровень МРОТ влечет за собой необоснованную дифференциацию доходов населения, а также тормозит рост внутреннего валового продукта в стране.

Как считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, повышение МРОТ в России поможет бороться с серой занятостью. По его словам, минимальная зарплата в РФ превышает 40 тысяч рублей в месяц.