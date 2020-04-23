В Госдуме хотят изменить правила продажи памятников архитектуры

https://static.news.ru/photo/290a8f34-8538-11ea-9881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроекты, корректирующие правила продажи зданий, признанных объектами культурного наследия. Цель нововведений – сохранить внешний вид памятников архитектуры и уберечь их владельцев от крупных штрафов за неправильный ремонт.

Инициатива принадлежит зампреду думского комитета по контролю и регламенту, депутату от Краснодарского края Наталье Костенко. Она предлагает обязать Росреестр вносить в выписку ЕГРН информацию о том, что здание является памятником архитектуры. Таким образом покупатель недвижимости будет предупреждён об особом статусе здания и связанных с ним обременениях.

Кроме того, предлагается установить постоянный обмен информацией между Росреестром и органами, которые осуществляют надзор в отношении объектов культурного и исторического наследия. Депутат пояснила, что эти органы нередко не знают собственников памятников, поскольку те меняются довольно быстро. Это затрудняет наложение взысканий в случаях, когда не осуществляется должный уход за такими зданиями.

Помимо этого, парламентарий предлагает реконструировать памятники культуры за счёт Фонда капитального ремонта. При недостатке в нём средств должно быть предусмотрено софинансирование из бюджетов регионов или муниципалитетов, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут в несколько раз снизиться штрафы за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Положения предусмотрены в проекте нового КоАП.