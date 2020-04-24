В ГИБДД дали совет о поездках между регионами во время карантина

https://static.news.ru/photo/c92b8e3e-863f-11ea-a9a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям, передвигающимся между регионами, следует внимательно следить за информацией о новых ограничениях при коронавирусе на официальных сайтах, заявили в ГИБДД. Кроме того, людям нужно иметь при себе все необходимые документы, включая справку об отсутствии COVID-19.

В большинстве российских регионов нет ограничений на проезд транзитного транспорта, передаёт РИА Новости. Однако решения принимают региональные власти, при этом запреты могут появиться не только на уровне субъекта, но и на уровне населённых пунктов.

Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочее — в зависимости от ситуации). Если есть возможность, справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса, — говорится в сообщении ГАИ.

В ведомстве добавили, что поездки необходимо планировать только в случае крайней необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что медицинские маски начали бесплатно раздавать сотрудники ГИБДД на постах проверки QR-кодов в Московской области в целях защиты от коронавируса. Такое решение принял губернатор области Андрей Воробьёв. На данный момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых — две медицинские маски.