В ГД внесли проект о наказании за приравнивание СССР к нацистской Германии

Законопроект, предусматривающий административную ответственность за приравнивание СССР к фашистской Германии в годы Второй мировой войны, внесён на рассмотрение Госдумы. Документ размещён в базе данных нижней палаты российского парламента. Его авторами выступили депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Ольга Ковитиди и Алексей Пушков.
Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьёй 13.47 о нарушении установленного федеральным законодательством запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства и командования СССР с целями, решениями и действиями руководства и командования нацистской Германии, а также об отрицании решающей роли советского народа в разгроме Германии.
В случае принятия законопроекта нарушителям из числа физических лиц будет грозить штраф в размере одной-двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц сумма штрафа составит от одной до четырёх тысяч рублей, для компаний — от 10 до 50 тысяч рублей.
За повторное правонарушение граждан
Ранее сообщалось, что идея разработки такого законопроекта принадлежит президенту Владимиру Путину. Ответственным за исполнение данного поручения был назначен спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.