В ГД внесли проект о наказании за приравнивание СССР к нацистской Германии

Законопроект, предусматривающий административную ответственность за приравнивание СССР к фашистской Германии в годы Второй мировой войны, внесён на рассмотрение Госдумы. Документ размещён в базе данных нижней палаты российского парламента. Его авторами выступили депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Ольга Ковитиди и Алексей Пушков.

Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьёй 13.47 о нарушении установленного федеральным законодательством запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства и командования СССР с целями, решениями и действиями руководства и командования нацистской Германии, а также об отрицании решающей роли советского народа в разгроме Германии.

В случае принятия законопроекта нарушителям из числа физических лиц будет грозить штраф в размере одной-двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц сумма штрафа составит от одной до четырёх тысяч рублей, для компаний — от 10 до 50 тысяч рублей.

За повторное правонарушение граждан будут штрафовать на сумму от 2500 до 5000 рублей. Кроме того, им могут назначить наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что идея разработки такого законопроекта принадлежит президенту Владимиру Путину. Ответственным за исполнение данного поручения был назначен спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.