В ГД рассказали, в каком случае рассмотрят проект QR-кодов на транспорте

Проект закона о введении на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования QR-кодов не включили в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь, так как парламентарии ждут мнений Общественной палаты, региональных законодательных собраний, а также общественных объединений, рассказала NEWS.ru депутат ГД, зампредседателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. Таким образом она объяснила отсутствие документа в декабрьском графике нижней палаты Федерального собрания.

Пока мы ждём сообщения с регионов, их мнение, мнение Общественной палаты, общественных объединений, заключения законодательных собраний субъектов. Нам нужно, чтобы все высказали свою позицию, и тогда уже депутаты должны принять своё решение — поддержать или не поддержать данные законопроекты, — подчеркнула Соломатина.

В документе N22809-8 не оказалось даты рассмотрения в декабре 2021-го проекта закона о праве региональных властей ввести посещение по QR-кодам общественных мест, кроме аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости Предварительный график работы Госдумы на следующий месяц обычно утверждается ГД в последний пленарный день текущего месяца, на этой неделе это 25 ноября.

Оградить сегодня людей, сделавших прививку [от COVID-19], которые боятся за своё здоровье и сохраняют здоровье окружающих, можно только таким способом (QR-кодами. — NEWS.ru) от тех, кто не думает об окружающих. Я думаю, это сыграло определённую роль в обществе. Когда нас что-то не касается, кажется, что это где-то далеко, а коснётся это всех, рано или поздно. Либо мы все переболеем, либо все привьёмся, — подытожила Соломатина.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимы QR-коды. Между тем в Татарстане уже ввели требование QR-кодов на общественном транспорте, что не предусмотрено в том числе и названными законопроектами.

Всё это вызвало неоднозначную реакцию общества: не исключено, что вопрос QR-кодов будет обсуждаться на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая должна состояться во второй половине декабря. Эксперты отмечают, что QR-кодирование может быть свёрнуто из-за недовольства населения, и в таком случае в роли «народного спасителя» выступит лично глава государства, который объяснит драконовские меры «перегибами на местах».