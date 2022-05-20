В Госдуме рассказали, готова ли Россия к оспе обезьян Депутат Госдумы Леонов призвал россиян не беспокоиться из-за оспы обезьян

Фото duma.gov.ru

Профильные российские НИИ отслеживают зарубежные публикации о случаях оспы обезьян за рубежом и собирают информацию, гражданам РФ беспокоиться не о чем, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий не исключил проникновения заболевания в РФ, но добавил, что соответствующие службы «будут готовы и гипотетически вопросы лечения и профилактики уже ставятся».

Понятно, что оспа — серьёзное заболевание. А ещё и обезьяны...Но в любом случае есть перекрёстные заболевания — и у животных, и у человека. Коронавирус, например, встречается у летучих мышей, благодаря мутации он начал паразитировать у человека. Просто в век информации и настороженности людей, когда появляется что-то новое, новые случаи, кажется, что начнётся новая эпидемия оспы на три года и мы все опять умрём. Среди обывателей такой вполне обоснованный страх может существовать. Его подогревает пресса. Вы же даёте новости, которые цитируются. Возникает порочный круг. Чем больше публикаций, тем сильнее паника, — отметил Леонов.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая редко передаётся от человека к человеку. Обычно она переносится в лёгкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

Тем не менее у некоторых граждан может развиться тяжёлая форма заболевания. Инфекция может распространяться при тесном контакте с заражённым человеком, однако риск передачи её населению в целом очень низкий.

Ранее два случая заражения оспой обезьян выявили в Австралии у мужчин, которые вернулись из Европы, столько же — в Канаде.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил NEWS.ru, что оспа обезьян похожа на натуральную и может протекать в тяжёлой форме. По его словам, этот вирус может передаваться от человека другим людям, но при каждой передаче его активность снижается.