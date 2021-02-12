В ГД предложили ввести акциз на напитки с содержанием сахара

https://static.news.ru/photo/bb1df4b6-6dd0-11eb-ac14-96000091f725_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В целях профилактики и предотвращения заболеваний на фоне употребления сахаросодержащих продуктов стоит ввести акциз на напитки с содержанием сахара. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Соответствующее обращение он направил не только в нижнюю палату, но и главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Сухарев подчёркивает, что практика введения акциза существует в ряде стран.

Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора, — приводит текст обращения RT.

Также парламентарий выступает с предложением осуществлять массовое информирование граждан РФ об опасности потребления в пищу продуктов с содержанием сахара, особенно это касается детей. Решение этой задачи, по его словам, должны взять на себя СМИ, необходимо использовать для этого и Интернет.

Сухарев отметил, что подобная продукция способствует появлению рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. У детей могут появляться воспалительные процессы в головном мозге.

Как ранее писал NEWS.ru, высокая смертность от коронавируса людей с диабетом объясняется тем, что глюкоза не даёт эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объёме. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным эксперт сообщил, что в пандемию коронавируса люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми, однако не только из-за поражения сосудов.