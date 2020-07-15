В ГД предложили наказывать за использование украденных личных данных

https://static.news.ru/photo/5b1dd5c6-c746-11ea-8d55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи прорабатывает возможность дополнить законодательство санкциями за использование личных данных, полученных незаконным путём.

Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн, передаёт ТАСС. Комментируя инициативу, парламентарий привёл аналогию с ответственностью за использование пиратского софта в бюджетных учреждениях.

Мы считаем важным установить ответственность не только за непосредственно незаконный оборот этих данных, то есть не только для тех, кто эти данные, выражаясь простонародным языком, сливает, но и для тех, кто дальше ими пользуется, — резюмировал Хинштейн.

Глава думского комитета также рассказал, что депутаты разрабатывают нормы об ответственности за нарушение закона о федеральном регистре сведений о населении РФ. Хинштейн отметил, что целью этой работы является чётко прописанная в законах ответственность за любые попытки нарушить порядок сбора сведений для регистра и за распространение этих сведений.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра 8 июня. Инициатива направлена на систематизацию и унификацию сведений, содержащихся на государственных и муниципальных ресурсах. Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба, которая также займётся защитой содержащейся в нём персональной информации.

Как сообщал NEWS.ru, Хиншейн и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о наказании сайтов за отказ удалять противоправную информацию. Максимальная санкция за это деяние, прописанная в документе, составляет штраф в 4 млн рублей.