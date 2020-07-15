В ГД предложили наказывать за использование украденных личных данных

Комитет Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи прорабатывает возможность дополнить законодательство санкциями за использование личных данных, полученных незаконным путём.
Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн,
Мы считаем важным установить ответственность не только за непосредственно незаконный оборот этих данных, то есть не только для тех, кто эти данные, выражаясь простонародным языком, сливает, но и для тех, кто дальше ими пользуется, — резюмировал Хинштейн.
Глава думского комитета также рассказал, что депутаты разрабатывают нормы об ответственности за нарушение закона о федеральном регистре сведений о населении РФ. Хинштейн отметил, что целью этой работы является чётко прописанная в законах ответственность за любые попытки нарушить порядок сбора сведений для регистра и за распространение этих сведений.
Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра 8 июня. Инициатива направлена на систематизацию и унификацию сведений, содержащихся на государственных и муниципальных ресурсах. Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба, которая также займётся защитой содержащейся в нём персональной информации.
Как сообщал NEWS.ru, Хиншейн и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о наказании сайтов за отказ удалять противоправную информацию. Максимальная санкция за это деяние, прописанная в документе, составляет штраф в 4 млн рублей.
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