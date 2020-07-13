В ГД предложили компенсировать расходы на удалёнку повышением зарплаты

https://static.news.ru/photo/96817c60-c4eb-11ea-8e2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы сотрудников, связанные с удалённой работой, могут быть компенсированы путём увеличения зарплаты. Об этом заявил член думского комитета по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

Это будет определяться трудовым договором либо дополнением к трудовому договору. Это может решаться и другими путями по соглашению сторон, через увеличение зарплаты, — сказал он телеканалу «360».

Парламентарий усомнился в том, что инициатива о компенсациях находящимся на удалёнке сотрудникам будет включена непосредственно в Трудовой кодекс. По его мнению, этот вопрос является предметом договорённости между работником и работодателем.

Тарасенко добавил, что ожидать нововведений для удалёнщиков в скором времени не стоит, поскольку законопроект, посвящённый дистанционной работе, пока не принят даже в первом чтении.

Как писал NEWS.ru, документ был подготовлен группой депутатов ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Документ оговаривает, что сотрудник на удалёнке имеет право использовать личное оборудование (ПК, оргтехника, ПО, средства защиты информации), при этом может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при использовании своего компьютера. Этот пункт возможно прописать в коллективных договорах, трудовых договорах, нормативных локальных актах.

В верхней палате российского парламента инициативу поддержали. Зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин отметил, что её реализация поможет работодателям организовывать наиболее оптимальные условия труда.