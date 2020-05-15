В ГД предлагают разработать систему преференций для российского бизнеса

https://static.news.ru/photo/74824264-b32d-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Правительству предлагают разработать систему преференций отечественного бизнеса перед иностранным в очерёдности оказания государственной помощи. С соответствующей инициативой к исполняющему обязанности председателя правительства Андрею Белоусову намерен обратиться депутат Госдумы Виталий Милонов (проект обращения есть в распоряжении NEWS.ru).

В документе парламентарий отмечает, что государственная помощь в первую очередь должна быть направлена на благо граждан России и представителей российского предпринимательства. По его словам, на территории северо-запада страны осуществляют свою коммерческую деятельность множество иностранных компаний, которые, вероятно, также захотят стать реципиентами российских субсидий.

Например, прибалтийский логистический бизнес, который использует российскую инфраструктуру для зарабатывания денег, налоги и отчисления платит, например, в Литве или Латвии. Другими словами, такие предприятия и организации теоретически могут получить двойные преимущества перед российскими компаниями в условиях кризиса: они могут рассчитывать на российскую поддержку и субсидии, а также на поддержку своих национальных правительств, — отмечает Милонов.

При этом налоги подобных компаний и предприятий, которые они платят в своих странах, косвенно могут идти на поддержку антироссийских акций и недружественных политических движений, считает депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал в телеобращении к россиянам о новых мерах кредитной поддержки занятости для пострадавших от последствий пандемии предприятий.