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Минюсту РФ предлагают ввести обязательные воспитательно-восстановительные работы в качестве меры наказания за неподобающее поведение на политических мероприятиях. С соответствующей инициативой на имя главы ведомства Александра Коновалова обратился депутат Госдумы Виталий Милонов (текст документа есть в распоряжении News.ru). По словам автора инициативы, если во время митинга или шествия был вытоптан газон или сломаны деревья, то организаторы мероприятия и виновники беспорядка должны лично принять участие в восстановлении инфраструктуры и сборе мусора.

Депутат отметил, что потребность в подобной мере назрела в связи с тем, что в последнее время политическая активность наших соотечественников значительно возросла.

Люди часто посещают шествия, митинги, публичные собрания и прочие собрания политической активности. Без преувеличения, можно говорить о том, что такая тенденция демонстрирует процессы, связанные с развитием гражданского самосознания граждан, — говорится в документе.



При этом, утверждает депутат, участились и случаи, когда граждане злоупотребляют своими политическими правами: мирные митинги перерастают в схватки с правоохранителями, шествия превращаются в марши агрессивной толпы и мероприятие перерождается в массовые беспорядки.

Надо отметить, что каждый негативный политический выход сопровождается актами агрессии и вандализмом: многие участники ломают объекты благоустройства, вытаптывают газоны, наносят ущерб зданиям и торговым точкам, — констатирует Милонов.



Депутат просит главу Минюста оценить вышеизложенную инициативу и рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в нормативные документы и законодательство, регулирующие сферу проведения публично-массовых мероприятий.

