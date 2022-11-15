В ГД назвали условие переворота на Украине со стороны Залужного Депутат Шеремет: Залужный пойдет против Зеленского только с разрешения США

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Открытое противостояние главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, вплоть до переворота, начнется только с разрешения США, если последний перестанет выполнять волю Вашингтона по ослаблению и уничтожению ресурсов РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, Белый дом «филигранно» управляет ситуацией в Киеве.

Внутри [Украины] два лагеря, но ими филигранно управляют США, они мастера интриг, заставляют стороны принимать выгодные Вашингтону решения, в том числе и по переговорам с Россией, сам Зеленский и Залужный ничего не решают. И их открытый конфликт, вплоть до переворота, может начаться только с одобрения США, — отметил парламентарий.

Шеремет добавил, что переговоры по Украине также РФ стоит вести только с США, и если Вашингтон те или иные условия одобрит, то Киев по-любому их выполнит, чтобы ни говорили Зеленский или Залужный.

Конфликт возможен, если кто-то из них (Залужный или Зеленский. — NEWS.ru) даст слабину, перестанет выполнять волю хозяина по уничтожению населения Украины и ресурсов РФ. Но без согласия США никаких конфликтов не будет. В США уже заявили, что после СВО санкции не снимут, а значит Украину заведомо отправили на заклание, чтобы максимально ослабить РФ и расшатать изнутри. Это их тактика, — подытожил Шеремет.

Накануне Залужный провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Украинские военные не примут никаких договоренностей Киева с Москвой. По его словам, солдаты вооруженных сил Украины «будут бороться, пока не станет сил». Также Залужный заявил Милли, что украинская армия намерена «освободить» всю свою землю.

Ранее журнал New Yorker опубликовал неожиданные факты о роли главы ВСУ Валерия Залужного в конфликте на Украине. Украинец обманывал американских кураторов, скрывая истинные планы по обороне Киева, чтобы о них не доложили президенту Владимиру Зеленскому, который сопротивлялся переводу страны на военные рельсы, пишет издание.