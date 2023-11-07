В ГД назвали аморальной идею передавать детей на воспитание государству Депутат Останина: безнравственно передавать детей на воспитание государству

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Идея передавать детей на воспитание государству за деньги аморальна, заявила в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя инициативу депутата Султана Хамаева о поощрении женщин, передумавших делать аборт. Она напомнила, что, согласно российскому законодательству, купля и продажа людей в России запрещена.

Купля-продажа людей, а дети тоже люди, запрещена по Уголовному кодексу и уголовно наказуема. Напомню депутату Хамзаеву, что с первых минут рождения ребенок имеет тесную связь с мамой. Просто бесчеловечно отнимать ребенка за деньги у матери. Ребенок имеет право воспитываться в семье, где есть мать и отец. Поэтому пополнять казенную организацию путем покупки детей у наших женщин, я считаю, это безнравственно и аморально, — уточнила Останина.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой финансового поощрения женщин, которые передумали прерывать беременность и решили родить ребенка. Он предложил передавать таких детей на воспитание государству. Соответствующее обращение направлено заместителю главы российского правительства Татьяне Голиковой. Парламентарий считает, что сохранение жизни ребенка является главной целью в стратегии по уменьшению количества абортов в стране.