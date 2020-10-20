В ФНПР оценили перспективы введения четырёхдневной рабочей недели

https://static.news.ru/photo/75d52516-1356-11eb-8ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю напрямую связан с экономической ситуацией в стране.

По его словам, обсуждение такого перехода в настоящее время не ведётся, сообщает РИА Новости.

Вот тогда, когда Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определённый толчок в обсуждении, определённый цикл обсуждений прошёл в Минтруде, — пояснил Соколов.

Он добавил, что в тот период была сформирована общая позиция по данному вопросу. Она заключалась в том, что необходимо двигаться к снижению продолжительности рабочей недели.

Это была сформулированная позиция общая, причём с разной степенью к этому отнеслись. Профсоюзы и Минтруд посчитали, что да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении, — подчеркнул секретарь ФНПР.

По его мнению, сейчас важным шагом стало бы сокращение 40-часовой рабочей недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить дискуссию о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в рамках корректировки трудового законодательства. Он отметил, что наименее болезненно проходят кризис, связанный с пандемией коронавируса, те работодатели, которые смогли перевести значительное количество сотрудников на дистанционную работу.