ФМР ответила администрации президента РФ на слова о «виноватых мигрантах»

https://static.news.ru/photo/a2349748-9850-11eb-86af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как только жизнь в РФ ухудшается, сразу начинают искать виноватых — мигранты, чиновники, санкции Запада. Это просто психология людей, рассказал руководитель Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов, комментируя заявление администрации президента РФ об ухудшении отношения граждан РФ к приезжим.

Я думаю, что самый интересный факт, который можно приводить, был года два назад. Тогда опрашивали людей по регионам, любят они мигрантов или не любят. И выяснилось, что к мигрантам хорошо относятся те регионы, где их много: Москва, Питер, Краснодар, Екатеринбург. А самые сильные показатели мигрантофобии были там, где их вообще нету. То есть их там нет, но их там не любят и боятся. Вот такой вот факт, — отметил Коженов в разговоре с NEWS.ru.

По словам замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, ситуация становится напряжённой. Он заявил о необходимости выстраивать системные меры по адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество. Чиновник заметил, что по данным МВД, в прошлом году в РФ было зафиксировано пребывание около 800 тысяч несовершеннолетних граждан других государств.

При этом лишь 140 тысяч из них оказались включены в систему российского школьного образования. Магомедов задался вопросом, где находятся остальные. Он признал, что российское образование не готово к такому наплыву детей из-за рубежа, которые плохо знают язык и воспитывались в других культурных традициях.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов оценил перспективы наплыва трудовых мигрантов в РФ в результате возобновления сообщения со Средней Азией. По его словам, ожидается приезд порядка миллиона иностранцев.