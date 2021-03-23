В ЕР предложили распространить кешбэк на детский отдых

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В партии «Единая Россия» предлагают охватить программой туристического кешбэка отдых детей в оздоровительных лагерях, а сами лагеря включить в число пострадавших от пандемии отраслей.

Авторы инициативы считают, что её реализация позволит родителям организовать отдых детей, а оздоровительным организациям — получить господдержку.

Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что возможность получения кешбэка за приобретение детских путёвок станет хорошим финансовым подспорьем для семей.

Не каждый регион может за счёт своего бюджета помочь снизить стоимость путёвок, сделав скидку на оплату. Такая мера также поддержит спрос на путёвки и поможет восстановиться компаниям — организаторам детского отдыха, дав им определённую гарантию заполняемости, — цитирует её пресс-служба партии.

В ЕР также считают необходимым разработать программу реконструкции детских лагерей. Она должна стартовать уже в текущем году и действовать в течения пяти лет. Средства на её реализацию предлагается выделить из госбюджета на условиях софинансирования с регионами.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что востребованность детских оздоровительных лагерей очевидна. Однако многие из них пришли в полную негодность, а у муниципалитетов нет средств на ремонт.

Ранее NEWS.ru писал, что распродажа туров с кешбэком за отдых на территории России начнётся в марте и захватит часть апреля. Совершить путешествия в рамках программы можно будет до июня. Программа призвана стимулировать доступные внутренние поездки россиян через возмещение части расходов. Её участники могут вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита в 20 тысяч рублей.