Около 10 млн рублей вынесли при ограблении банка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло ограбление банка. Налётчик вынес около 10 млн рублей. На месте происшествия работает полиция, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по факту разбоя с применением оружия.

По предварительным данным, мужчина вошёл в банк с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник тщательного готовился к нападению и он выбрал удачное время для налёта — непосредственно перед закрытием банка, когда в служебных помещениях не было посетителей.

Для устрашения сотрудников банка он, по предварительным данным, произвёл выстрел. К счастью, раненых и погибших нет. Забрав деньги, преступник спешно ретировался, — сообщили в управлении.

Уточняется, что на вид злоумышленнику было около 50 лет, его рост 180–185 сантиметров, лицо он прятал под синей кофтой, а одет был в чёрную длинную куртку с капюшоном. Полиция анализирует записи камер.

Отмечается, что налётчику грозит статья за разбой с применением оружия.

Ранее сообщалось об ограблении банка в Екатеринбурге на несколько миллионов рублей. В отделение Промсвязьбанка на проспекте Космонавтов злоумышленники проникли в ночь на 30 ноября. Они смогли украсть, по предварительным данным, около пяти миллионов рублей. Бойцы ЧОПа, которые охраняют этот банк, выезжали ночью на срабатывание сигнализации, но дверь была закрыта, ничего подозрительного они не заметили и уехали.