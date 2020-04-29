В Госдуме предложили лечить COVID-19 китайскими народными методами

https://static.news.ru/photo/a8c387a0-8a18-11ea-be24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Более 80% пациентов с коронавирусом в Китае лечились средствами народной медицины. В Монголии и Тибете мало заболевших, в том числе благодаря народным средствам, заявил 29 апреля первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, накануне он провёл видеоконференцию, по итогам которой готовятся предложения в адрес правительства страны. Тумсов предложил обратить внимание на методы и средства народной, традиционной медицины. Он заявил, что указанные способы лечения коронавируса успешно применялись в Китае и не только.

85% пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря в том числе препаратам традиционной медицины, — написал Тумусов в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров призвал Роспотребнадзор провести кампанию по просвещению россиян о коронавирусе.