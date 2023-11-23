В деле погибшего актера Белецкого вскрылись неожиданные обстоятельства В Театре кукол заявили, что погибший в Индии актер Белецкий мог быть убит

Фото: vk.com/teatrkukolmariel

Максим Белецкий

Погибший в Индии актер Максим Белецкий мог быть убит, сообщила NEWS.ru заведующая литературно-драматургической части Республиканского театра кукол Ирина Суворова. По ее словам, брат артиста рассказал, что в Индии отказываются начать расследование, несмотря на то что у Белецкого нашли многочисленные травмы, указывающие на насильственнй характер смерти.

Брат Максима написал нам, что в Индии делом никто заниматься не собирается и все будут списывать на самоубийство. Но у Максима пробита голова, сломана рука и присутствуют многочисленные порезы на руках и шее. При этом крови на месте обнаружения тел нет. У его девушки тоже резаные раны, кроме того, ее скинули в горящий источник. Неофициально следователь пояснила, что вероятно девушку изнасиловали, а Максима убили, когда он пытался ее защитить, — сказала Суворова.

До этого сообщалось, что рядом с телом актера Максима Белецкого в индийском городе Парвари нашли труп его 21-летней подруги Анны Ранцевой. Кроме того, на месте была обнаружена записка, в которой, предположительно, почерком Ранцевой записана просьба передать ее телефон родственникам через посольство.

Погибших кремируют после установления обстоятельств смерти. 23 ноября будет проведено вскрытие. В случае если будет подтверждена некриминальная причина смерти, тела направят в крематорий.