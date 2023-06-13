В Дарвиновском музее захотели выставить чучело съевшей россиянина акулы

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Государственном Дарвиновском музее хотят выставить чучело тигровой акулы, съевшей 23-летнего российского туриста в египетской Хургаде. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе музея, это возможно в том случае, если акула не занесена в список видов, которых нельзя выставлять или продавать без соответствующего разрешения.

Тут нужно понимать, что некоторые виды животных занесены в международную конвенцию, по которой их нельзя ни в каком виде выставлять или продавать без согласования разрешения. Также нельзя перевозить в другие страны, поэтому сначала надо узнать, попадает ли акула в данную конвенцию. Если нет и состояние чучела будет в порядке, в плане выставки мы открыты к переговорам, а если говорить о передаче в коллекцию, пока таких предложений нам не поступало, — рассказали в Дарвиновском музее.

Ранее стало известно, что власти Египта собрались мумифицировать и выставить в музее тигровую акулу, которая съела 23-летнего туриста. На данный момент тушу акулы уже бальзамируют в Институте морских наук и заповедников Красного моря.

Тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде 8 июня. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд.