В Центробанке назвали главный инструмент мошенников Представитель ЦБ Уваров назвал телефон главным инструментом мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефон остается главным инструментом современных мошенников, однако они все чаще используют персонифицированную тактику для достижения своих целей, заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров. По его словам, которые приводит издание KP.RU, преступники нередко ссылаются на ЦБ РФ и активно пользуются современными компьютерными программами.

Телефон остается основным инструментом мошенников. У них целый арсенал схем и сценариев воздействия на людей. Мошенники по-прежнему в своих схемах часто упоминают Центробанк, используют новостную повестку и современные компьютерные программы, — отметил Уваров.

Специалист подчеркивает, что атаки мошенников стали более персонифицированными, так как они начали использовать данные о жертве, размещенные в открытом доступе. Таким образом они заслуживают доверие потенциальных жертв. Для достижения своих целей они пользуются разными приемами: запугиванием, цитированием законов, запутыванием поддельными документами и удостоверениями, а также переключением на «сотрудников» различных ведомств. Уваров напомнил россиянам, что Центробанк не работает с личными счетами граждан, поэтому доверять людям, предлагающим от имени регулятора перевести деньги «на безопасный счет», нельзя.

Директор по информационным технологиям EdgeЦентра Сергей Липов ранее рассказал, как действовать в случае утечки персональных данных. Он рекомендовал гражданам обратиться в Роскомнадзор. По его словам, специалисты ведомства дадут все необходимые инструкции.